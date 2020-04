Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur Sandro Tonali !

Publié le 16 avril 2020 à 20h15 par La rédaction

Pisté par de nombreux clubs dont le PSG, Sandro Tonali pourrait prochainement quitter Brescia. Depuis plusieurs mois, cela discuterait énormément en coulisse...

Le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain s’annonce très mouvementé. Leonardo compte bien frapper fort dans quelques mois. Le directeur sportif aurait décidé de tourner son regard vers la Serie A, championnat qu’il connait très bien pour avoir occuper le poste de directeur sportif à l’AC Milan. Ainsi, le PSG souhaiterait s’offrir Sandro Tonali. Le jeune milieu italien de Brescia est très courtisé mais Leonardo compte bien s’attacher ses services. Le président du club italien a d’ailleurs dévoilé certaines coulisses de ce dossier XXL.

« Je ne peux pas dire le nom de l'équipe »