Mercato - PSG : Leonardo accélérerait pour un dossier initié par Henrique !

Publié le 16 avril 2020 à 13h45 par Th.B.

Au cours du mercato estival de 2018, Antero Henrique aurait activé la piste Sergej Milinkovic-Savic pour renforcer le milieu de terrain du PSG. Son successeur à la tête de la direction sportive du club, Leonardo, aurait repris le dossier en main et ne serait pas là pour faire de la figuration.

En marge du prochain mercato, Leonardo aurait prévu de redessiner les contours du milieu de terrain du PSG. En ce sens, le directeur sportif du PSG scruterait le marché et aurait déjà coché plusieurs noms dans sa liste prioritaire, à l’instar de Paul Pogba, Sandro Tonali ainsi que celui de Sergej Milinkovic-Savic. Au cours de l’ère Antero Henrique, le PSG se serait déjà montré intéressé à un transfert du milieu de terrain de la Lazio. Ayant remplacé le dirigeant portugais en juin 2019, Leonardo n’aurait pas clos le dossier.

Des contacts initiés pour Sergej Milinkovic-Savic ?