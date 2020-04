Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prêt à relancer le dossier Jadon Sancho ?

Publié le 16 avril 2020 à 12h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG ou encore dans ceux de Manchester United, Jadon Sancho ne devrait pas quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre le Real Madrid comme la presse anglaise le laissait entendre dernièrement.

Courant mars, ESPN révélait que Leonardo préparerait déjà l’après-Neymar et Kylian Mbappé. Jadon Sancho serait l’une des priorités du directeur sportif du PSG pour mener à bien cette tâche. Cependant, Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea auraient également des vues sur l’international anglais, au même titre que le Real Madrid. The Daily Star dévoilait ces derniers jours que les dirigeants merengue compteraient même faire de l’ombre à leurs homologues de Manchester United. Il n’en serait cependant rien, le Real Madrid ayant les idées claires pour les prochaines sessions des transferts.

Jason Sancho ne devrait pas signer au Real Madrid