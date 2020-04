Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Rien n’est fait pour Zidane avec Pogba…

Publié le 16 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Recrue hivernale de Manchester United, Bruno Fernandes a évoqué la confiance que le club et l’équipe a en Paul Pogba alors qu’il est annoncé avec insistance sur le départ vers le Real Madrid.

Pour la presse ibérique, Paul Pogba devrait être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. En témoigne la Une du journal madrilène As ces derniers jours. En Angleterre, les journaux expliquent que Manchester United se serait déjà fait une raison quant à l’avenir de sa star, qui ne devrait pas s’écrire à Manchester. Cependant, Bruno Fernandes s’est enflammé quant à la possibilité de jouer avec Paul Pogba et a évoqué une marque de confiance de la part du club, des supporters et de l’équipe envers le champion du monde tricolore. De quoi changer la donne ?

« L’équipe, nous avons tous confiance en Paul »