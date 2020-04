Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voit les choses en grand pour cet été !

Publié le 13 avril 2020 à 9h30 par Th.B.

Décidé à injecter du sang neuf cet été au Real Madrid, Zinedine Zidane viserait trois joueurs français dans le cadre du mercato estival, à savoir Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga et surtout Paul Pogba.

Bien que le Coronavirus semble faire des dégâts dans les caisses des clubs, à cause la suspension des compétitions afin d’éviter la propagation de la pandémie, le Real Madrid semblerait déterminé à frapper fort lors du prochain mercato. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 3 avril dernier, Zinedine Zidane suit avec attention l’évolution des situations de Boubakary Soumaré ainsi que d’Eduardo Camavinga, évoluant respectivement au LOSC et au Stade Rennais pour la prochaine session des transferts. Les deux espoirs du football français semblent donc être deux pistes chaudes de l’entraîneur du Real Madrid. Et Zidane prévoirait de recruter français cet été.

Un recrutement 100% français avec Pogba, Camavinga et Upamecano !