Mercato - Real Madrid : Rennes fixe une grande condition pour lâcher Camavinga !

Publié le 12 avril 2020 à 15h00 par A.M.

Révélation de la saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga suscite déjà de nombreux intérêts, notamment au Real Madrid où il est la grande priorité de Zinedine Zidane. Mais le Stade Rennais ne compte pas lâcher si facilement.

Grande révélation de la saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga devrait être au cœur de toutes les discussions pour son avenir. Auteur d'une première saison impressionnante, le milieu de terrain s'est effectivement imposé comme un titulaire indiscutable au sein de l'entrejeu du Stade Rennais à seulement 17 ans. Son sang froid, sa conservation de balle et sa qualité de relances sont autant d'atout qui ont convaincu Zinedine Zidane d'en faire sa priorité pour cet été. En quête d'un renfort capable de suppléer Casemiro dans un premier temps avant de lui succéder à moyen terme, le Real Madrid voit en Eduardo Camavinga le profil idéal.

Rennes veut conserver Camavinga une saison supplémentaire