Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette énorme bataille qui pourrait rapporter gros à McCourt !

Publié le 12 avril 2020 à 14h00 par A.M.

Déjà contraint de vendre afin de renflouer ses caisses, l'OM pourrait voir d'un très bon œil la concurrence qui est en train de se positionner autour de Boubacar Kamara. Les enchères pourraient effectivement flamber. Une excellente nouvelle pour le club phocéen.

Malgré les récentes annonces de l'UEFA, qui a confirmé le report des décisions concernant le fair-play financier, la menace de sanctions n'est pas écartée à moyen terme pour l'Olympique de Marseille. Par conséquent, comme attendu, le club phocéen devra vendre et bien vendre. Dans cette optique, aucun joueur ne semble intransférable et toutes les offres seront étudiées par les décideurs marseillais. Même le jeune et très prometteur Boubacar Kamara sera sur le marché. Surtout lui d'ailleurs. En effet, le joueur formé à l'OM possède aujourd'hui la valeur marchande la plus importante de l'effectif d'André Villas-Boas qui a permis à l'international Espoirs de s'étoffer puisqu'il l'a positionné avec brio au poste de sentinelle. Et les plus grands clubs européens seraient déjà à l'affût.

Les grands clubs européens se placent pour Kamara