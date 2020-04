Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce gros flop de l'ère QSI lance un appel du pied à... Cavani !

Publié le 12 avril 2020 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Edinson Cavani serait de plus en plus proche de quitter le PSG. Diego Lugano, ex-pensionnaire du PSG et ancien partenaire du Matador en sélection, aimerait voir le numéro 9 de Thomas Tuchel le rejoindre à Sao Paulo.

Diego Lugano voudrait retrouver Edinson Cavani à Sao Paulo. Transféré de Naples au PSG à l'été 2013, El Matador devrait faire ses valises et prendre le large cet été. En effet, le meilleur buteur de l'histoire du PSG sera en fin de contrat à l'issue du mois de juin et une prolongation serait loin d'être à l'étude. Ancien du PSG, Diego Lugano a pris position pour l'avenir d'Edinson Cavani. Lors d'un entretien accordé à Club Octubre 94.7 , l'ancien international uruguayen a fait part de son désir de voir Edinson Cavani le rejoindre à Sao Paulo.

«Je pense qu'avant Boca, il vient avec moi à São Paulo»