Mercato - PSG : La prolongation de Mbappé dictée par Thiago Silva et Cavani !

Publié le 10 avril 2020 à 19h45 par T.M.

Pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG devra répondre aux grosses exigences financières du Français. Et pour cela, Thiago Silva et Edinson Cavani pourraient bien avoir un rôle à jouer. Explications.

Bien que la saison soit actuellement à l’arrêt, Leonardo a tout de même énormément de travail. Alors que la crise liée au coronavirus empêche le directeur sportif du PSG d’y voir plus clair pour l’avenir, il n’empêche qu’il faut régler le dossier Kylian Mbappé. Face à la menace du Real Madrid, la priorité est de prolonger le Français, actuellement sous contrat jusqu’en 2022. Des discussions se tiendraient donc en coulisse, mais cela est encore loin d’aboutir à quelque chose de concret d’autant plus que le PSG devra consentir à de gros efforts financiers pour augmenter considérablement le salaire de Mbappé. Mais tout pourrai se débloquer cet été…

Les économies du PSG pour Mbappé ?