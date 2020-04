Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar pour convaincre Mbappé de rester ?

Publié le 10 avril 2020 à 12h15 par La rédaction

En organisant son avenir du côté de Paris, Neymar peut clairement devenir un atout du PSG pour conserver Mbappé cet été.

Et si la clé du dossier Mbappé n’était autre que Neymar ? Alors que le monde du football est quasi-totalement à l’arrêt à cause du Coronavirus, le PSG s’active, en coulisse, pour les dossiers de Neymar et de Kylian Mbappé. Le premier, qui clamait haut et fort ses envies de départ pour le FC Barcelone depuis plusieurs mois, pourrait revoir ses priorités, le match retour de 8e de finale de Ligue des Champions face à Dortmund ayant eu l’effet d’un électrochoc pour le Brésilien. Il a déclaré sa flamme au public parisien et a prouvé qu’il pouvait être heureux du côté de Paris. Et si c’était une bonne nouvelle dans le dossier Mbappé ?

Si Neymar reste, Mbappé reste

Car le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé n’est pas moins épineux. En effet, l’international français demande beaucoup de garanties à ses dirigeants avant de signer quoi que ce soit. Des garanties sportives, que le PSG pourrait avoir du mal à lui fournir en cas de départ de Neymar. De plus, les deux hommes s’apprécient beaucoup, que ce soit en dehors du terrain ou sur la pelouse. Les deux sont ambitieux, ont faim de titres, et pourraient être tentés d’en gagner ensemble. L’avenir de l’un dépendra forcément de celui de l’autre. Et si Neymar reste, Mbappé pourrait être convaincu de rester également au moins un an de plus du côté de Paris…