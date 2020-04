Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane n’a pas eu les bons arguments pour Kylian Mbappé…

Publié le 10 avril 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que le Real Madrid a vu Kylian Mbappé lui filer sous le nez en 2017, Zinedine Zidane aurait en grande partie influencé le choix du Français, n’arrivant pas à trouver les bons mots pour le convaincre…

En seulement quelques mois, Kylian Mbappé s’est mis l’Europe à ses pieds. Avec l’AS Monaco, le Français s’est imposé en 2017 comma la plus grande promesse du football mondial. De quoi attirer l’intérêt des plus grands clubs européens. Une bataille royale s’est donc déroulée entre Manchester City, Arsenal, Liverpool ou encore le Real Madrid sur le mercato, mais c’est bien le PSG qui a raflé la mise. Un énorme coup dur pour les Merengue qui étaient très intéressés. Néanmoins, les discussions entre Zinedine Zidane et Mbappé n’ont pas porté leurs fruits.

Le PSG plus convaincant que Zidane !