Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qatar, folie… Ces énormes révélations sur l’arrivée de Kylian Mbappé !

Publié le 10 avril 2020 à 8h15 par T.M.

En 2017, le PSG a frappé en recrutant coup sur coup Neymar puis Kylian Mbappé. Une folie financière qui a suscité quelques tensions au sein de la direction parisienne au moment de régler les opérations. Explications.

Depuis 2011 et l’arrivée de QSI, le PSG dispose d’une puissance financière XXL. Grâce à cela, le club de la capitale peut se positionner sur n’importe quel dossier et il l’a d’ailleurs montré lors de l’été 2017. Voulant s’inviter à la table des plus grands, le Qatar n’a pas regardé à la dépense. Le PSG a ainsi d’abord secoué le monde du football en levant la clause libératoire de Neymar de 222M€, alors au FC Barcelone. Un énorme coup qui en a précédé un autre puisque quelques semaines plus tard, c’est Kylian Mbappé qui a rejoint le Parc des Princes, dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat à 135M€, plus 45M€ de bonus.

« De le folie »