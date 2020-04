Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut préparer un grand mercato !

Publié le 10 avril 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que la crise liée à la pandémie de Covid-19 risque de bouleverser le mercato estival, dont les dates sont encore inconnues, le PSG pourrait bien tirer son épingle du jeu à en croire Yvan Le Mée, agents de joueurs.

Avec la pandémie de Covid-19 et la suspension de la saison, le mercato s'annonce totalement indécis. En effet, les clubs n'ont plus aucun revenu et n'ont aucune visibilité quant à leur capacité d'investissement pour cet été. Le marché va être chamboulé, entre des clubs dans l'obligation de vendre pour survivre et d'autres qui iront du mal à investir, pour le moment il est difficile d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler le mercato. Toutefois, Yvan Le Mée estime que le PSG pourrait sortir gagnant de cette situation. Et pour cause, comme l'explique l'agent de joueurs, aucun club ne devrait être en mesure de s'offrir Neymar et Kylian Mbappé.

«Le PSG va être beaucoup plus fort sur le marché cet été»