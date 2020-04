Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : «Neymar va rester»

Publié le 10 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen s'est prononcé sur la situation de Neymar dont le nom revient avec insistance du côté du FC Barcelone. Mais il semble convaincu que le Brésilien ne partira pas.

Après avoir fait le forcing pour rejoindre le FC Barcelone l'été dernier, Neymar fait toujours parler de lui. La presse catalane évoque régulièrement la situation du numéro 10 du PSG qui serait la priorité du club blaugrana en vue d'un transfert cet été. Toutefois, alors que le Barça n'avait pas réussi à répondre aux exigences financières du PSG il y a un an, la donne sera probablement la même dans les prochaines semaines. Comme l'explique Mundo Deportivo ce jeudi, la crise liée à la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde depuis plusieurs semaines aura une influence sur l'avenir de Neymar compte tenu du fait que les finances catalanes seront durement impactées. Une situation qui fait dire à Jérôme Rothen que le Brésilien restera au PSG.

Rothen est persuadé que Neymar ne bougera pas