Mercato - OM : Très mauvaise nouvelle pour McCourt...

Publié le 10 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'OM compte sur de nombreuses ventes cet été afin de renflouer ses caisses, Duje Caleta-Car, qui possède l'une des plus importantes valeurs marchandes au sein de l'effectif d'André Villas-Boas, voit une piste se compliquer pour son avenir.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir vendre. Bien que la menace du fair-play financier soit temporairement écartée, l'UEFA ayant repoussé toutes ses décisions à cause de la crise liée à la pandémie de coronavirus, le club phocéen devra toutefois équilibrer ses comptes. Dans cette optique, il sera inévitable de vendre. Plusieurs joueurs seront concernés, à commencer par ceux dont le contrat prend fin dans un an, Florian Thauvin et Maxime Lopez en tête, mais aussi ceux qui disposent d'une importante valeur marchande. C'est le cas de Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou bien encore Duje Caleta-Car qui ne manquent pas de sollicitations sur le marché.

Diego Carlos préféré à Caleta-Car par Naples?