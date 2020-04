Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien de Ligue 1 pour faciliter la succession de Thiago Silva ?

Publié le 9 avril 2020 à 13h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Thiago Silva pourrait céder sa place dans la charnière centrale du PSG à Kalidou Koulibaly. Le Napoli s’intéresserait à Diego Carlos pour sa succession.

Cela fait désormais plusieurs mois que le PSG se pencherait sur le dossier Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais serait la priorité de Leonardo pour succéder à Thiago Silva, dont le contrat arrivera à expiration une fois la saison terminée. Compatriote du défenseur du Napoli, Idrissa Gueye ouvrait grand la porte à son arrivée dernièrement, lors d’un entretien avec Canal+ Afrique. Sachant que l’étau se resserrait autour de son joueur, le Napoli préparerait déjà sa succession.

Diego Carlos pour remplacer Koulibaly à Naples ?