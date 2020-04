Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Idrissa Gueye à l'origine d'un transfert colossal ?

Publié le 8 avril 2020 à 1h45 par La rédaction

Dans la lutte pour le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly, le PSG pourrait disposer d’un argument de taille. Explication.

Depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain travaille sur la piste menant au défenseur central sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, mais deux éléments freinent l’avancée du deal : d’une part son coût, qui pourrait constituer un problème majeur pour Paris, d’autre part, la concurrence de plusieurs autres grand clubs européens.

Idrissa Gueye en ambassadeur ?