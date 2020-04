Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d’Idrissa Gueye sur le dossier Koulibaly !

Publié le 7 avril 2020 à 9h45 par D.M.

Idrissa Gueye s’est exprimé sur les rumeurs de transferts et notamment sur la piste Kalidou Koulibaly. Et le milieu de terrain souhaite voir son compatriote débarquer au PSG.

Arrivé en 2012 au PSG, Thiago Silva devrait, selon toute vraisemblance, quitter Paris à la fin de la saison. Le défenseur voit son contrat arriver à son terme en juin prochain et la direction ne semble pas décidée à lui proposer un nouveau bail. Pour le remplacer, Leonardo voudrait attirer Kalidou Koulibaly. Selon les dernières informations en provenance d’Italie, le directeur sportif du PSG aurait entamé des contacts avec le joueur du Napoli et son entourage. Formé à Metz, Kalidou Koulibaly pourrait faire ainsi son grand retour en Ligue 1 et pourrait rejoindre dans les rangs parisiens son compatriote Idrissa Gueye.

« S’il vient au PSG, ce sera une bonne chose pour lui »