Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour Koulibaly !

Publié le 4 avril 2020 à 11h15 par A.D.

Pour assurer la succession d'un Thiago Silva vieillissant et en fin de contrat, Leonardo s'activerait en coulisses pour séduire Kalidou Koulibaly. Le défenseur du Napoli serait réceptif à la cour du directeur sportif du PSG.

Kalidou Koulibaly se laissera-t-il tenter par le PSG ? En fin de contrat à l'issue de la saison, Thiago Silva pourrait prendre le large. Dans cette optique, Leonardo serait déjà en action pour lui trouver un potentiel héritier. Pour prendre la succession de son capitaine, le directeur sportif du PSG aurait l'intention de miser sur Kalidou Koulibaly. Et pour parvenir à ses fins, Leonardo s'activerait déjà en coulisses.

Kalidou Koulibaly prêt à répondre à l'appel de Leonardo ?