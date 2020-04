Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que va faire Mauro Icardi cet été ?

Publié le 4 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

En Italie, on assure que Mauro Icardi pourrait quitter le PSG cet été. Mais selon vous, que va décider l'attaquant argentin ? C'est notre sondage du jour !

Prêté au PSG cette saison, Mauro Icardi n'est pas assuré de rester dans la capitale. Après des débuts tonitruants dans son nouveau club, l'Argentin a éprouvé plus de difficultés et a laissé sa place à Edinson Cavani sur le front de l'attaque. Ses rapports compliqués avec Thomas Tuchel n'arrangeraient pas les choses, et cela pourrait même inciter le joueur à plier bagage selon les informations de Nicolo Schira. Le journaliste italien a annoncé sur son compte Twitter qu'Icardi voulait quitter le PSG, et Wanda Nara aurait déjà informé Leonardo des intentions de son mari.

Un avenir incertain pour Mauro Icardi