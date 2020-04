Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce précieux conseil adressé à cette piste d'Abidal !

Publié le 4 avril 2020 à 20h00 par A.D.

Brillant avec Sassuolo, Jérémie Boga figurerait sur les tablettes du FC Barcelone, du Napoli et de Chelsea. Selon son entraineur, Roberto de Zerbi, le milieu de terrain français ferait mieux de rester chez les Neroverdi.

Jérémie Boga aurait tout intérêt à rester à Sassuolo. C'est en tous les cas ce que pense son entraineur Roberto de Zerbi. Très performant depuis le début de la saison, Jérémie Boga aurait séduit bon nombre d'écuries européennes, et notamment le FC Barcelone d'Eric Abidal, Chelsea et le Napoli. Lors d'un entretien accordé à Sky Sport , Cristiano Giuntoli a d'ailleurs confirmé son intérêt pour le jeune talent français. « C’est un joueur important, très bon dans l’un contre un. Il réalise des belles choses et c’est un joueur intéressant » , a-t-il confié dernièrement.

«Il doit encore rester quelques années à Sassuolo»