Mercato - PSG : Kurzawa, Barcelone... La tendance se confirme sérieusement !

4 avril 2020

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Layvin Kurzawa est annoncé dans le viseur du FC Barcelone Et pour cause, le Barça y voit une belle opportunité financière.

Alors que son contrat au Paris Saint-Germain arrive à échéance à l'issue de la saison, Layvin Kurzawa quittera probablement le club de la capitale dans les prochaines semaines. Et son nom circule dans plusieurs clubs d'envergure comme Arsenal ou Naples, mais ces dernières heures, c'est bien le FC Barcelone qui semble avoir pris une longueur d'avance dans ce dossier. Déçu des prestations de Junior Firpo, arrivé l'été dernier en provenance du Betis Séville, le Barça cherche toujours à dénicher le concurrent idéal à Jordi Alba indéboulonnable du couloir gauche de la défense catalane depuis de nombreuses saisons. Et visiblement, Layvin Kurzawa semble être l'heureux élu dans l'esprit des décideurs barcelonais.

Le salaire de Kurzawa ne posera aucun problème au Barça