Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand rôle de Coutinho dans l’opération Neymar ?

Publié le 4 avril 2020 à 17h45 par Th.B.

Le PSG aurait été plus enclin à céder Neymar au FC Barcelone l’été dernier si le Barça avait pu insérer Philippe Coutinho dans l’opération. Le Brésilien s’est cependant engagé avec le Bayern Munich, compliquant considérablement ce dossier.

Le dossier Neymar a considérablement animé le dernier mercato estival. Le FC Barcelone ainsi que le Real Madrid auraient tenté de s’attacher les services du numéro 10 du PSG, en vain. Le Barça aurait cependant été tout proche d’arriver à ses fins, à qui il n’aurait seulement manqué 20M€ pour mener à bien cette opération, comme Mundo Deportivo l’a assuré ce samedi. À en croire les informations du quotidien catalan, Philippe Coutinho a joué un rôle dans l’échec du FC Barcelone dans le dossier Neymar.

Coutinho, en partie responsable de l’échec du Barça avec Neymar ?