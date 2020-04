Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme atout de Kurzawa pour... signer au Barça !

Publié le 4 avril 2020 à 10h45 par A.M.

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, Layvin Kurzawa a récemment changé d'agents et a confié ses intérêts à Sport Invest UK, entreprise gérée par un certain Kia Joorabchian dont les relations sont très fluides avec le Barça.

En fin de contrat en juin prochain, Layvin Kurzawa ne devrait pas manquer de prétendants. En effet, déjà passé proche de rejoindre la Juventus cet hiver dans le cadre d'un échange avec Mattia De Sciglio, l'ancien Monégasque, qui avait rejoint le PSG en 2015, ne manque pas de sollicitations. Ainsi, Arsenal, Naples ou encore Liverpool sont régulièrement cités comme étant les clubs les plus attentifs à la situation du latéral gauche parisien qui aura vécu une histoire mouvementée avec le club de la capitale. Toutefois, ces derniers jours, c'est un autre cador européen qui aurait pris les rênes dans ce dossier, et non des moindres plus qu'il s'agit du FC Barcelone qui verrait en Layvin Kurzawa une très belle affaire.

L'agent de Kurzawa a d'excellentes relations avec le Barça