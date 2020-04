Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro... Le coronavirus pourrait bouleverser le recrutement !

Publié le 4 avril 2020 à 12h00 par B.C.

Pour se renforcer la saison prochaine, le FC Barcelone prévoyait au moins cinq recrues au cours du mercato estival. Neymar et Lautaro Martinez faisaient office de priorités, mais l'épidémie de coronavirus pourrait contraindre les Catalans à revoir leurs plans.

Avant la pandémie du coronavirus, le FC Barcelone voyait grand pour le prochain mercato estival. Depuis plusieurs semaines, la presse catalane assure en effet que les Blaugrana voudraient miser sur Neymar et Lautaro Martinez pour renforcer leur secteur offensif, mais d'autres secteurs de jeu pourraient subir des changements. Au total, 5 renforts étaient attendus. Neymar et Lautaro Martinez étaient les deux priorités, mais un latéral droit, un milieu de terrain et un défenseur central gaucher étaient également attendus. Mais l'épidémie du covid-19 pourrait faire changer les plans du Barça.

Le Barça va devoir modifier sa stratégie de mercato