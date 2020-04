Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rien n’est fait pour cette piste à 111M€…

Publié le 4 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Priorité absolue de la direction du FC Barcelone avec Neymar pour le prochain mercato, Lautaro Martinez pourrait cependant rester à l’Inter où il se plairait et où il semble très apprécié des hauts représentants du club lombard.

Ces derniers mois, le FC Barcelone a activé la piste Lautaro Martinez (22 ans) pour suppléer puis prendre à terme la succession de Luis Suarez à la pointe de l’attaque blaugrana. Le profil de l’Argentin aurait été validé par le capitaine du Barça , Lionel Messi, qui avait également dit tout le bien qu’il pensait de l’avant-centre de l’Inter lors d’un entretien avec Mundo Deportivo dernièrement. La Gazzetta dello Sport assurait en outre de son côté, que Lautaro Martinez se plairait beaucoup à l’Inter et qu’il n’envisagerait de quitter la Lombardie uniquement pour un transfert au FC Barcelone. Disposant d’une clause libératoire fixée à 111M€ dans son contrat avec les Nerazzurri , Martinez pourrait partir pour cette somme. Néanmoins, Javier Zanetti n’aimerait pas témoigner du départ de l’Argentin.

« Lautaro représente un patrimoine important pour notre club »