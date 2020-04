Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu reçoit un message clair pour Lautaro Martinez !

Publié le 2 avril 2020 à 15h30 par B.C.

Alors que le FC Barcelone compte sur Lautaro Martinez pour la succession de Luis Suarez, Javier Zanetti a affiché le souhait de conserver l'attaquant cet été.

Pour préparer la succession de Luis Suarez, le FC Barcelone voudrait recruter Lautaro Martinez cet été. L'international argentin dispose d'une clause libératoire de 111M€, mais la direction catalane souhaiterait négocier avec l'Inter Milan et inclure un ou plusieurs joueurs pour faire baisser la note. Malgré tout, les Blaugrana seraient assez confiants dans ce dossier, mais à en croire les dernières déclarations de Javier Zanetti, vice-président de l'Inter, un départ de Lautaro Martinez n'est pas forcément prévu.

« J'espère qu'il restera longtemps »