Mercato - PSG : Le Barça aurait déjà réglé un gros problème pour le retour de Neymar !

Publié le 2 avril 2020 à 11h45 par B.C.

Afin de mettre la main sur Neymar et Lautaro Martinez, Josep Maria Bartomeu devra libérer une place d'extra communautaire dans l'effectif du FC Barcelone, mais cela ne serait pas un problème pour le club catalan.

Ce jeudi, Mundo Deportivo assure que le FC Barcelone voit grand pour le prochain mercato estival. Malgré les effets désastreux que pourrait avoir l'épidémie de coronavirus sur les finances des clubs européens, les Blaugrana seraient confiants à l'idée de récupérer Lautaro Martinez (Inter Milan) et Neymar (PSG). Leonardo pourrait donc de nouveau entrer en négociation avec le Barça pour le transfert de la star brésilienne, qui serait pour sa part toujours aussi enthousiaste à l'idée de retrouver Lionel Messi, au point de revoir son salaire à la baisse. Mais avant de boucler ces deux dossiers, Josep Maria Bartomeu devra faire de la place au sein de l'effectif.

Neymar et Lautaro Martinez n'ont pas de passeport européen, mais...