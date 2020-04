Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar au cœur d'une décision XXL de Bartomeu ?

Publié le 2 avril 2020 à 8h45 par B.C.

Malgré la crise économique liée à l'épidémie de coronavirus, le FC Barcelone serait bien décidé à enregistrer les renforts de Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan).

Alors que l'épidémie de coronavirus frappe le monde du football, Josep Maria Bartomeu a tenu à rassurer les fans catalans à l'approche du mercato il y a quelques jours dans un entretien pour Mundo Deportivo : « Le Barça sera sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu'il jugera appropriées. Bien sûr, nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus dans le monde , a confié le président du FC Barcelone. Le fait que les revenus soient réduits, comme tout le monde, ne nous empêche pas d'être le club qui a le plus de revenus dans le monde. » Le club culé pourrait donc malgré tout se montrer actif pour se renforcer, et deux noms reviennent en tête au moment d'évoquer les plans pour cet été : Neymar (PSG) et Lautaro Martinez (Inter Milan). Mais alors que la nouvelle situation économique laissait penser que le FC Barcelone allait devoir faire un choix entre les deux attaquants, la confiance régnerait malgré tout en interne.

Neymar, Lautaro Martinez... Le Barça veut les deux !