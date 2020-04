Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi pour chambouler les projets de Leonardo ?

Publié le 2 avril 2020 à 8h15 par Th.B.

Bien que Leonardo verrait en Alex Telles une option pour la succession de Layvin Kurzawa au PSG, le latéral de Porto est représenté par Pini Zahavi qui discuterait avec Chelsea.

Leonardo aurait deux pistes pour la succession de Layvin Kurzawa à en croire les informations divulguées par Paris United ces dernières heures. Alex Sandro était une option envisagée par Antero Henrique et le serait désormais par son successeur à la tête de la direction sportive du PSG. Le dirigeant brésilien songerait également à Alex Telles, sous contrat avec le FC Porto jusqu’en juin 2021 et désireux de quitter le club dès cet été. Cependant, le PSG ne serait pas en position de force pour le défenseur de Porto et Pini Zahavi qui avait débloqué le dossier Neymar en faveur du PSG, pourrait cette fois-ci jouer un sale tour à la direction parisienne.

Zahavi à la baguette, Alex Telles proche de Chelsea ?