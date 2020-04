Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros danger se profile pour Harry Kane !

Certes, Harry Kane rêverait de signer en faveur du Real Madrid cet été. Cependant, Tottenham pourrait conserver son buteur si le club londonien remplissait deux conditions.

« J'aime les Spurs et j'aimerai toujours les Spurs. Mais si je sens que nous ne progressons pas en équipe ou que nous n'allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui resterait uniquement pour le plaisir » . Lors d’un live Instagram , Harry Kane révélait alors récemment pour la première fois de sa carrière qu’il était susceptible de quitter Tottenham alors que le mercato estival approche à grands pas. De quoi faire les affaires du Real Madrid ? Sans doute, puisque le buteur des Spurs cultiverait le désir d’arborer la tunique merengue. Cependant, le Real Madrid pourrait bien passer à côté de Harry Kane.

Harry Kane resterait à Tottenham à deux conditions !