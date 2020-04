Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce protégé de Zidane se livre sur son avenir !

Publié le 1 avril 2020 à 16h00 par La rédaction

Avec plus de 200 matchs sous les couleurs du Real Madrid, Lucas Vázquez serait proche de quitter la Casa Blanca. Le joueur espagnol a écarté les rumeurs qui l’envoient loin du club merengue dans une interview.

Au Real Madrid depuis 2007, Lucas Vázquez pourrait quitter la Casa Blanca l’été prochain. Les dirigeants du club merengue souhaiterait effectivement vendre certains joueurs pour mener à bien le prochain mercato. L’attaquant espagnol, qui verra son contrat prendre fin en juin 2021 prochain, n’aurait toujours pas entamé des négociations avec le Real Madrid. Dans une interview, Lucas Vázquez a mis de la lumière sur la suite de sa carrière.

«Ce serait incroyable, j'adorerais jouer en MLS un jour»