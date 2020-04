Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Kurzawa, Meunier… Leonardo prépare une petite révolution !

Publié le 1 avril 2020 à 14h45 par La rédaction

Avec le départ de trois joueurs à des postes clés, le PSG renouvelle son effectif et pourrait organiser un grand changement cet été.

Le changement, c’est maintenant. Le PSG s’apprête à subir une énorme vague de départs l’été prochain, puisque cinq joueurs n’ont actuellement pas renouvelé leur contrat du côté du club de la capitale, et ne devraient pas prolonger d’ici la fin de saison. Leonardo prépare, en coulisses, une petite révolution pour le prochain mercato estival parisien, et ces départs ne sont pas anodins.

Cavani, Meunier et Kurzawa débarqués