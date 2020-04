Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour Donnarumma !

Publié le 1 avril 2020 à 13h45 par A.C.

Gianluigi Donnarumma, pisté notamment par le Paris Saint-Germain et Chelsea, devrait bel et bien quitter le Milan AC.

Considéré comme l’un des plus grands gardiens de sa génération, Gianluigi Donnarumma attise énormément de convoitises. Son contrat avec le Milan AC se termine en juin 2021 et une prolongation ne semble pas du tout être à l’ordre du jour. Ainsi, Leonardo aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain, mais il n’est pas le seul à avoir été alerté par la situation de l’Italien. C’est également le cas de Chelsea, ou Kepa Arrizabalaga ne ferait plus l’unanimité.

Un départ se profile pour Donnarumma