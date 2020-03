Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma en passe d'échapper à Leonardo ?

Publié le 30 mars 2020 à 19h45 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec la Juventus, le Real Madrid et Chelsea pour Gianluigi Donnarumma. Déterminés à recruter le portier du Milan AC, les Blues de Frank Lampard seraient actuellement en pole position sur ce dossier.

Frank Lampard serait dans une position idéale pour Gianluigi Donnarumma. Alors que son contrat prendra fin en juin 2021, le gardien du Milan AC serait de plus en plus loin d'une prolongation. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, au Real Madrid, à la Juventus et à Chelsea. En effet, Leonardo, Zinedine Zidane, Maurizio Sarri et Frank Lampard seraient prêts à profiter de la situation contractuelle de Gianluigi Donnarumma pour l'accueillir l'été prochain. Et pour ce combat de titans, les Blues seraient actuellement les mieux placés.

Chelsea en pole position pour Gianluigi Donnarumma ?