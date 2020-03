Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle ouverture pour Guardiola ?

Publié le 30 mars 2020 à 18h45 par La rédaction

Face aux sanctions de l’UEFA, Manchester City pourrait perdre Pep Guardiola et miser sur un ancien Citizen. Une aubaine pour le PSG ?

Le vent tourne à Manchester. Alors que Pep Guardiola a annoncé qu’il souhaitait à 100% rester du côté de Manchester City la saison prochaine, la sanction tombée sur Man City par l’UEFA pourrait changer la donne. Alors que les Citizens ne peuvent disputer aucune compétition européenne pour les deux prochaines saisons, l’avenir de Guardiola pourrait être compromis en fonction de ses résultats cette saison dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. De quoi faire saliver le PSG…

Patrick Vieira ciblé, Guardiola ou PSG ?

En cas de départ du coach catalan de Manchester City, la direction du club anglais penserait à un ancien de la maison, l'actuel coach de l’OGC Nice : Patrick Vieira. Une piste qui pourrait plaire à Vieira, qui disposerait ainsi de deux ans pour se « faire la main » à la tête de City, avant de pouvoir tenter d’aller chercher des résultats européens.



Une perspective qui pourrait alors enchanter Leonardo et la direction du PSG. En effet, le club de la capitale est toujours à la recherche d’un éventuel successeur à Thomas Tuchel, qui n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Paris, et qui est toujours courtisé par le Bayern Munich. Une départ de Guardiola de City ouvrirait ainsi la porte à une arrivée du côté de Paris, alors que la piste Massimiliano Allegri ne donne pour l’instant rien, tout comme celle menant à Simone Inzaghi. Affaire à suivre dans quelques mois, après la reprise des championnats à la fin de la crise sanitaire du Coronavirus…