Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aurait bien une ouverture pour Guardiola !

Publié le 30 mars 2020 à 6h45 par Th.B.

Pour l’après-Thomas Tuchel, Nasser Al-Khelaïfi voudrait placer Pep Guardiola et Xavi Hernandez au PSG. Et le président du club parisien pourrait disposer d’une belle opportunité.

À la mi-décembre, le 10 Sport vous révélait en exclusivité la volonté de Nasser Al-Khelaïfi et des propriétaires du PSG d’offrir les rênes de l’effectif parisien à Xavi et Pep Guardiola à l’été 2021, soit à l’expiration du contrat de Thomas Tuchel au PSG et à celui de l’Espagnol à Manchester City. Cependant, Guardiola pourrait être libre dès cet été, puisque les Skyblues sont pour le moment exclu par l’UEFA des deux prochaines campagnes européennes, en attendant le verdict du Tribunal Arbitral du Sport suite à l’appel du club mancunien. Ainsi, Pep Guardiola aurait des chances de déposer ses valises au PSG dès cet été alors que Tuchel serait sur la sellette. Et Manchester City serait préparé à cette éventualité.

Vieira pour remplacer Guardiola ?