Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola aurait pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 29 mars 2020 à 14h45 par A.D.

Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité, la direction du PSG songe au tandem Xavi-Guardiola pour la succession de Thomas Tuchel. De son côté, Pep Guardiola aurait décidé de quitter Manchester City.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le PSG s'active en coulisses pour dénicher le successeur de Thomas Tuchel. Dans cette optique, les têtes pensantes parisiennes ont coché plusieurs noms et en particulier celui de Xavi. Selon nos informations du 17 décembre, l'actuel coach d'Al Sadd aurait glissé le nom de Pep Guardiola à Doha. En effet, l'ancien capitaine du Barça souhaiterait partager le banc du PSG avec son mentor. Et ce scénario pourrait bientôt prendre de plus en plus d'épaisseur.

Pep Guardiola voudrait faire ses valises