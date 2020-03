Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulibaly doit-il être la grande priorité de Leonardo cet été ?

Publié le 29 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Pour oublier Thiago Silva, Leonardo compterait sur Kalidou Koulibaly. Mais l'arrivée du Sénégalais pourrait coûter cher au PSG. Faut-il tout de même se focaliser sur le défenseur du Napoli ? C'est notre sondage du jour !

Leonardo a visiblement tranché pour la succession de Thiago Silva. Sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de la saison, l'international brésilien ne devrait pas être prolongé, et Kalidou Koulibaly serait la priorité du club de la capitale pour renforcer la charnière centrale. Selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Leonardo aurait échangé avec Fali Ramadani, l'agent du défenseur sénégalais, il y a quelques semaines. Le PSG serait prêt à proposer un contrat de 5 ans à Koulibaly, permettant à ce dernier de récupérer jusqu'à 10M€ par saison, hors bonus. Cependant, ce transfert risque de coûter cher au PSG.

Pour Koulibaly, on frôle les 100M€