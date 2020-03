Mercato - PSG : Leonardo s'active pour boucler un transfert colossal !

Foot - Mercato - PSG

Alors que le PSG est à la recherche d'un nouveau défenseur pour pallier le probable départ de Thiago Silva, Leonardo se serait entretenu avec l'agent de Kalidou Koulibaly pour évoquer une arrivée cet été.

Sous contrat avec le PSG jusqu'à la fin de la saison, Thiago Silva ne devrait pas être conservé par le club de la capitale cet été. Leonardo voudrait rajeunir la charnière centrale et aurait notamment coché le nom de Kalidou Koulibaly. L'international sénégalais du Napoli souhaiterait justement changer d'air cet été, un départ qu'Aurelio De Laurentiis ne verrait pas d'un mauvais œil à condition qu'une offre avoisinant 90M€ arrive sur son bureau. Un montant qui ne refroidirait visiblement pas le PSG.

D'après les informations divulguées par Nicolo Schira sur son compte Twitter vendredi soir, Leonardo aurait bougé ses pions pour Kalidou Koulibaly. Le directeur sportif du PSG aurait échangé avec Fali Ramadani, l'agent du défenseur, il y a trois semaines et en aurait profité pour lui indiquer qu'il était prêt à proposer à Kalidou Koulibaly un contrat de cinq années, avec un salaire de 10M€ accompagné de bonus. Une belle offre qui pourrait faire réfléchir le Sénégalais.

