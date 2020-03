Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un ancien de l’OL bientôt au Real Madrid ?

Publié le 28 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Au Betis Séville depuis l’été dernier, Nabil Fekir ne laisse pas indifférent de l’autre côté des Pyrénées. Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane prendrait d’ailleurs en considération un transfert de Fekir.

Et si Nabil Fekir devenait un Merengue ? Grâce à son transfert au Betis Séville l’été dernier en provenance de l’OL, le champion du monde tricolore a pu se montrer chaque semaine sur les pelouses de Liga et ferait tourner les têtes de nombreux clubs européens. Avec ses 7 buts et 6 passes décisives en championnat cette saison, Fekir pourrait quitter Séville pour rejoindre la capitale espagnole au… Real Madrid !

Le Real Madrid est sérieux pour Fekir !