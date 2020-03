Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane veut bien tenter un gros coup avec Fekir !

Publié le 27 mars 2020 à 11h30 par H.G. mis à jour le 27 mars 2020 à 11h33

Auteur d’une saison de très bonne facture avec le Real Betis, Nabil Fekir aurait ainsi séduit de nombreux clubs européens, parmi lesquels figureraient le Real Madrid et l’AC Milan.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Nabil Fekir s’est rapidement acclimaté à la Liga. Arrivé au Real Betis l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, l’international français de 26 ans est en effet rapidement parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable de l’équipe entrainée par Rubi, inscrivant 7 réalisations et délivrant 6 passes décisives en 22 rencontres de championnat. Le Champion du Monde 2018 a donc réussi son pari de se relancer chez les Verdiblancos après avoir été victime de plusieurs pépins physiques ces dernières saisons, d’autant plus qu’il aurait ainsi attiré les regards de plusieurs écuries européennes sur lui, y compris celui du Real Madrid.

Fekir aurait tapé dans l’œil du Real Madrid de l’AC Milan !