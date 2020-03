Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour le successeur annoncé de Kylian Mbappé !

Publié le 27 mars 2020 à 10h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du Real Madrid et du Paris-Saint-Germain, Jadon Sancho pourrait finalement prendre le chemin de Manchester United. Les Red Devils seraient effectivement très proches de faire une première offre.

Entre l’avenir de Jadon Sancho et celui d’Erling Haaland, le prochain mercato estival du Borussia Dortmund devrait être très mouvementé. Pistée par le Paris-Saint-Germain, la pépite anglaise serait très convoitée. Leonardo verrait en Sancho le joueur parfait pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé ou encore de Neymar. Toutefois, le Real Madrid ainsi que Manchester United seraient en pôle position pour s’attacher les services de l’attaquant de Dortmund. Un des deux clubs serait d’ailleurs très proche de réaliser une première offensive.

Sancho vers Manchester United contre 130M€ ?