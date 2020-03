Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG n’ira pas sur Jadon Sancho ?

Publié le 26 mars 2020 à 18h15 par La rédaction

Cité parmi les clubs intéressés par Jadon Sancho, le PSG ne semble pas le club le plus à même de dégainer une offre. Explication.

Le PSG semble vouloir se calmer sur les folies financières. Après avoir fait revenir Neymar pour la somme incroyable de 222M€, la direction parisienne semble vouloir arrêter les frais et les énormes dépenses. Avec l’arrivée de Leonardo en tant que directeur sportif du PSG cet été, la direction parisienne était claire : il faut recruter intelligemment. C’est dans ce contexte que le club a fait venir des joueurs comme Idrissa Gueye, Pablo Sarabia ou encore Ander Herrera. Le fair-play financier faisant de plus en plus peur aux grands clubs, Leonardo semble vouloir être prudent...

Pas de Jadon Sancho au PSG

C’est donc dans ce contexte que le PSG refusera de mettre 150 à 200M€ sur un seul et même joueur. Un montant qui s’avoisine pourtant au prix de Jadon Sancho. Alors que Manchester United, Chelsea ou encore le Real Madrid sont sur le dossier, le PSG ne devrait pas formuler d’offres pour Sancho, sauf si le club venait à réaliser une énorme vente l’été prochain (celle de Neymar au Barça, ou celle de Mbappé). Les clubs anglais, qui ont plus d’argent, pourraient avoir les faveurs de Sancho, qui pourrait se laisser tenter par un retour en Premier League, qu’il avait quittée pour venir à Dortmund en provenance de Manchester City. Un nom en moins à inscrire sur la short-list de Leonardo…