Mercato - PSG : Déjà un accord pour le successeur annoncé de Thiago Silva ?

Pisté par le PSG pour l'après-Thiago Silva, Gabriel aurait déjà trouvé un accord avec Everton en vue de la saison prochaine.

Libre à l'issue de la saison, Thiago Silva ne devrait pas rester au PSG la saison prochaine. Leonardo souhaiterait rajeunir la charnière centrale parisienne et ciblerait plusieurs joueurs pour le remplacer, à l'image de Gabriel. Selon nos informations, le PSG suit de près les prestations du défenseur brésilien au LOSC, mais la concurrence s'annonce féroce dans ce dossier puisque deux clubs de Premier League ont également craqué pour lui : Everton et Arsenal. Et l'une de ces écuries aurait une grosse longueur d'avance.

Alors que The Independent annonçait récemment que Gabriel avait déjà passé des examens médicaux pour préparer sa venue à Everton, Nicolo Schira confirme l'arrivée probable du protégé de Christophe Galtier chez les Toffees . Le journaliste italien explique en effet sur son compte Twitter que Gabriel aurait déjà un accord avec Everton pour un contrat jusqu'en 2025. Il ne manquerait désormais plus que l'aval du LOSC pour un transfert cet été.

Agreement between #Everton and defender Gabriel #Magalhães for a contract until 2025. Now #Toffees will work to finalize the deal with #Lille. #transfers #EFC https://t.co/lUltQQKaYH