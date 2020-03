Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Manuel Neuer à l'origine d'un coup de tonnerre au Barça ?

Publié le 26 mars 2020 à 14h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait en discussion avec Marc André Ter Stegen afin de prolonger son contrat, le Bayern Munich pourrait venir totalement chambouler les plans du club catalan.

Et si Marc André Ter Stegen quittait le FC Barcelone prochainement ? Cette hypothèse semblait folle il y a encore quelque temps, mais elle pourrait prendre de l’ampleur dans les semaines à venir. Le portier allemand de 27 ans serait actuellement en négociation avec le Barça dans l’optique de renouveler son contrat qui court jusqu’en 2022, mais les pourparlers se heurteraient pour l’heure aux prétentions salariales du joueur qui aimerait recevoir une nette revalorisation de ses émoluments. Une brèche pourrait donc être en train de s’ouvrir et relancer l’avenir de Marc André Ter Stegen au FC Barcelone, et celle-ci pourrait être empruntée par le Bayern Munich, qui ne parviendrait pas à trouver d’accord avec Manuel Neuer pour prolonger son contrat.

Le Bayern serait prêt à miser sur Ter Stegen si Neuer ne prolonge pas !