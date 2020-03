Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Du fil à retordre dans l’arrivée de Griezmann ?

Publié le 26 mars 2020 à 12h45 par La rédaction

Le PSG, qui se prend à rêver d’une arrivée d’Antoine Griezmann, va avoir toutes les peines du monde à y parvenir. Tout simplement parce que le Français ne veut pas bouger du Barça…

C’est le nouveau caprice du PSG. Après avoir les pistes menant à Dybala, Pjanic, Sancho, Koulibaly et bien d’autres stars, la direction parisienne aurait désormais jeté son dévolu sur un attaquant du FC Barcelone, en la personne d’Antoine Griezmann. Et si le buteur français vit une première saison que l’on pourrait qualifier de compliquée au Barça, les plans de Leonardo ne sont pas les mêmes que ceux de l’attaquant international français…

Griezmann veut rester