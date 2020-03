Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l'avenir de Neymar... à cause du coronavirus !

Publié le 26 mars 2020 à 10h15 par B.C. mis à jour le 26 mars 2020 à 10h17

Déterminé à récupérer Neymar cet été, le FC Barcelone verrait son plan mis à mal par le coronavirus. Explications.

La saison 2 du feuilleton Neymar a bel et bien démarré. Une année après de longues négociations entre le PSG et le FC Barcelone pour le transfert de l'international brésilien, le club culé aurait bien l'intention de se repositionner sur son ancien joueur au cours du prochain mercato estival, et il pourrait avoir un allié de taille dans ce dossier : la FIFA. En effet, le FC Barcelone pourrait utiliser à son avantage l'article 17 du règlement de la haute instance du football, disposant qu'un joueur ayant bouclé la troisième année de son contrat sans jamais avoir prolongé pouvait briser le bail en question sans motif nécessaire. Le montant de l'opération pourrait alors avoisiner 180M€, sans que le PSG puisse y mettre son veto. Cependant, les Blaugrana ne devraient pas avoir recours à cet article.

La crise du coronavirus chamboule les plans du Barça pour Neymar