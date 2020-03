Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone aurait un plan à 180M€ pour Neymar !

Publié le 21 mars 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que Neymar serait de nouveau dans le viseur du FC Barcelone, le club catalan réfléchirait à toutes les options pour rapatrier le Brésilien, y compris celle de recourir à l’article 17 du règlement de la FIFA si le PSG ne se montrait pas ouvert à la négociation.

Près de trois ans après son départ, Neymar voit toujours son nom être lié au FC Barcelone. L’été dernier déjà, le club catalan a fait tout son possible pour rapatrier l’attaquant de 28 ans, mais il s’est finalement heurté aux prétentions du PSG pour lâcher sa star et à la fermeté de Leonardo dans les négociations. Pour autant, en dépit de cet échec, le Barça n’aurait pas baissé les armes. En effet, les Blaugrana prévoiraient un nouvel assaut l’été prochain pour tenter de récupérer leur ancien numéro 11 qui, d’après les informations de SPORT , aurait toujours l’intention de retourner jouer au Camp Nou. Le feuilleton Neymar pourrait donc repartir de plus belle l’été prochain et cette fois, le FC Barcelone ne souhaiterait pas que les négociations avec le PSG s’éternisent dans le cas où le club de la capitale ne se montrerait pas ouvert aux négociations.

Les avocats du Barça estimeraient que le TAS fixera le prix de Neymar à 180M€ !