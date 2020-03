Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision forte prise pour Rakitic !

Publié le 21 mars 2020 à 7h00 par A.C.

Peu utilisé depuis le début de la saison, Ivan Rakitic semble se diriger doucement mais surement vers un départ du FC Barcelone.

D’une année à l’autre, la situation d’Ivan Rakitic a changé du tout au tout. Le Croate a perdu sa place de titulaire au profit des plus jeunes Frenkie De Jong et Arthur et, s’il a semblé à un moment pouvoir reprendre la main, il a vite retrouvé le banc du FC Barcelone. Ainsi, il est régulièrement annoncé sur le départ depuis l’été dernier et a d’ailleurs été proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, lors du long feuilleton Neymar.

Le Barça souhaite récupérer 20M€ de la vente de Rakitic